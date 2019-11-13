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Aslıhan Doğan Turan hamile

Geçtiğimiz yıl doğum yapan Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeğini bekliyor.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 11:05..
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Aslıhan Doğan Turan hamile

Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, ekim ayında da oğulları Hamza Arda dünyaya gelmişti.

"HAMZA'YA KARDEŞ İSTİYORUZ"

25 Ekim’de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz.” demişti.  Bu açıklamanın üzerinden 1 hafta geçti ve çiftten beklenen haber geldi. İddiaya göre, Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile.

Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu haberi yeni paylaşmaya başladı.

"HİÇ ARA VERMEYECEĞİZ"

Aslıhan, bir dergiye verdiği röpörtajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.

Aslıhan Doğan Turan hamile

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