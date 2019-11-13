Aslıhan Doğan Turan hamile

Kağıthane’de motosiklete binen iki genç, kaza yaptı

1 YTB, Suriyeli çocuklar için yollarda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Suriye'de başta çocuklar olmak üzere bölge sakinlerinin hayata adapte olmalarında yanında.

2 Samsun'da suç aleti sayılan tahta kaşık imha edilecek Annesine sinirlenip vurduğu tahta kaşık suç aleti sayıldı; kaşık adli emanete konuldu.

3 Engelli olan Amerikalı iki kişiyi dövdü İki ayağı da olmayan engelli bir kişi, eğlence mekanı çıkışında tartıştığı kişileri yere serdi.

4 Sağlıksız bir kalbin beklenmedik belirtileri Kalp hastalıklarını önlemek için elinizden gelen her şeyi yapsanız bile, yine de yaşayabilirsiniz, bu yüzden yaklaşmakta olan bir hastalığın işaret ve belirtilerini bilmek çok önemlidir.

5 Kayseri'de şiir yazan yapay zeka 2 lise öğrencisinin geliştirdiği yapay zekayla, daha önce hiç yazılmamış şiirler yazılıyor.

6 Hollanda ve Almanya DEAŞ'lı teröristleri alacak İçişleri Bakanı Soylu: "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi."