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Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti

Yasemin Allen'in ardından Aslıhan Gürbüz de kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 13:21..
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Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan ve ardından Ege'ye yerleşerek oyunculuğa ara veren Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinden aldığı taciz mesajlarını ifşa etti.

"AĞIR TACİZLERİ VAR"

Instagram üzerinden kendisini rahatsız eden kişiyi ifşa eden Aslıhan Gürbüz, rahatsızlığını şöyle dile getirdi: "Şu sapık hesabı elden ele bir yayalım mı? Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Kimliğini bulursanız da olur. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar."

Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti

Ayrıca Aslıhan Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım." diyen sapığı mahkemeye vereceğini de söyledi.

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