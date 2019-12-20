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Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, evliliğini anlattı.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 07:32..
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Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

Futbolcu Arda Turan'ın iki aylık hamile olan eşi Aslıhan Turan, bir dergiye poz verip samimi açıklamalar yaptı.

İşte Aslıhan Turan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"İkinci bebeğimize iki aylık hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hazda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok.

"DADI SADECE YARDIMCI"

Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. "Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum.

"KÜS KALAMAYIZ"

Arda ile yalandan hoşlanmayız. Kırmızı çizgimiz yalan. Huzurlu bir aileyiz, birbirimize karşı anlayışlıyız, iyi iki arkadaşız. "Evliliğimiz dört dörtlük, hiç tartışma olmaz" diyemem. Önemli olan beraber çözebilmek. Biz küs kalamayız, kalmayı tercih etmiyoruz.

"ÇENEMDE ESTETİK YOK"

Dudak dolgum var, botoks yaptırıyorum. Ama çeneme hiçbir şey yaptırmadım. Küçükken çenemin sivri olması hiç hoşuma gitmezdi, şimdi moda oldu.

Victoria Beckham'a tip olarak hiç benzemiyorum. Çok beğendiğim bir kadın ama tarzımız farklı, o çok renkli giyinen bir kadın. Eşi futbolcu, eşim futbolcu, benzer yanlarımız var. Ama özentilik durumu yok."

Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

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