Aslışah Alkoçlar nasıl bir eş istediğini anlattı

Eski Yeşilçam oyuncusu Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, bir derginin önceki akşam Bebek'teki bir otelde düzenlediği özel davete katıldı.

BABASININ OTELİNDE ÇALIŞIYOR

Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Alkoçlar, aşçılık eğitimini tamamladığını, babası Ender Alkoçlar’ın otellerinin menülerini hazırladığını belirtti.

"BABAM GİBİ OLSUN"

Uzun süredir birlikte olduğu Altuğ Leblebici ile ilişkilerini bitirdiğini de açıklayan Aslışah Alkoçlar, “Hayatınızdaki insan nasıl olmalı?” sorusuna ise “Babama aşığım, babam gibi biri olmalı.” yanıtını verdi.