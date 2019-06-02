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Assange CIA verilerini sızdırmaktan suçlanmayacak

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Julian Assange'ı CIA'in çok gizli dosyalarının yayımlanmasındaki rolü için suçlamama kararı aldığı ileri sürüldü.

AA | 02.06.2019 - 21:00..
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Assange CIA verilerini sızdırmaktan suçlanmayacak

Politico gazetesinin Amerikalı bir bürokrata ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Adalet Bakanlığı’nın WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı CIA'in bazı son derece gizli dosyalarının yayımlanmasındaki rolü için suçlamama kararı aldığını yazdı.

ZAMAN YOK

Habere göre savcıların bu kararı almasının gerisindeki nedenlerden biri, Assange'a yönelik yeni suçlamaların yöneltilmesi için sürenin kısıtlı olması.

CIA'İN FOYALARI ORTAYA ÇIKMASIN DİYE

Bir diğeri de CIA'e ait olup yayımlanan dosyaların son derece gizli olması ve dava sürecinde kuruma ait daha fazla gizli verilerin ortaya çıkabileceğine dair endişe.

ORİJİNAL OLDUKLARINI İTİRAF ETMEMEK İÇİN

WikiLeaks tarafından yayımlanan dosyaların orijinal olduğunu CIA’in hiçbir zaman resmen doğrulamadığına dikkat çeken haberde, eski ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Mary McCord’un şu ifadelerine yer verildi:
"Muhbirin suçlanamayacağı bir takım sızıntı davalarının olduğuna hiç şüphe yok, zira bilgiler o kadar gizlidir ki, mahkemede kanıt sunmak için söz konusu bilgilerin orijinal olduğunu itiraf etmek zorunda kalırsınız."

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