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Assange'ın eşyalarına Amerika el koyuyor

Yaklaşık yedi yıl boyunca Ekvador'un Londra'daki Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın eşyalarının ABD'ye teslim edileceği belirtildi.

Detay Haber | 13.05.2019 - 09:45..
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El Pais gazetesinin haberine göre Wikileaks kurucusu Julian Assange'a ait belgelerin, mobil telefonların, hafıza kartlarının ve bilgisayarların ABD’ye teslim edileceği, Wikileaks kurucusunun yaşamış olduğu odanın 20 Mayıs’ta aranması planlandığı kaydedildi.

30 MAYIS'TA DURUŞMA

Assange, ABD’nin talebiyle sığındığı Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği’nden 11 Nisan tarihinde zorla çıkarılarak gözaltına alınmıştı. Assange’ın sınır dışı edilmesinin değerlendirileceği duruşma 30 Mayıs’ta yapılacak.

TARİHİN EN BÜYÜK GİZLİ BELGİ SIZDIRMA OPERASYONU

ABD tarafından 'tarihin en büyük gizli bilgileri sızdırma' faaliyetiyle suçlanan Assange, ABD'ye iadesi durumunda 'tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu' suçlamasıyla karşılaşacak.

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