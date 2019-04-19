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Assange'nin yeni görüntüleri yayınlandı

WikiLeaks’in kurucularından Julian Assange’ın sığındığı Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği'nde yaşarken kendi kendine yaptığı hareketlerin görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 19.04.2019 - 18:40..
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Julian Assange’ın büyükelçilikte geçirdiği vaktin kamera görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan sön görüntülerde Assange’ın kendi kendine Kung Fu yaptığı ve hayali bir orkestra yönettiği görüntülendi.

Görüntülerde kendi kendine boks yaptığı görülen Assange, mutfağa gidip karton şişeden süt içiyor. Başka bir videoda da daracık mutfakta orkestra yönetir gibi hareketler yapan Assange, amaçsızca bir dolabın önüne gidip kendi kendine zıplamaya başlıyor.

Julian Assange’ın ilginç hareketleri VİDEO

GÜNLÜK PROTOKOLLERİ İHLAL ETTİ

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'nin dışkısını elçilik duvarlarına sürmesi, günlük protokolleri ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi nedeniyle diplomatik sığınma hakkının geri alındığını söyledi.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yıl kaldıktan sonra 11 Nisan’da İngiliz polisine teslim edilmişti.

Assange'nin yeni görüntüleri yayınlandı

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