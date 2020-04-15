Astım hastalarının koronavirüsle imtihanı

Koronavirüste sık sık el yıkamak ve hasta olanlardan uzak durmak gibi önlemler önemli. Bu virüs, akciğerleri etkiliyor. Koronavirüsün sık karşılaşılan semptomları; ateş, öksürük, nefes darlığı. Semptomlar virüsle temastan, 2 ile 14 gün sonra ortaya çıkıyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, koronavirüse karşı astım hastalarının dikkat etmeleri konusunda uyardı.

UZMANI UYARDI

Akçay'ın uyarıları özeltli şöyle:

“Astımlı hastalar koronavirüs için çok ciddi risk oluşturmamakla birlikte risk grubu içinde yer alıyor. Astımı olanlar kortizon içeren sprey kullanmayı aksatmamalı. Astımlı hastalar alerji aşısını yaptırmalarında ve astımlı ilaçların biyolojik ajanları kullanmasında sakınca yok. Astımlı hastalar, beslenmesine dikkat etmeli. Vitamin, mineral, balık yağı ve beta glucan almaları faydalı. Polen alerjisi olanlar burun kaşınması ve göz kaşınması varsa antihistaminik alabilir.”

RİSK GRUPLARI BELİRLENDİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs hastalığında risk gruplarını; 60 yaşından büyük olmak, kronik tıbbi rahatsızlığı olması, yüksek tansiyon, kalp hastalığı olması, diyabet ve astım hastalığının olması olarak bildirildi.

"ASTIMLI KİŞİLER RİSK GRUPLARI İÇERİSİNDE" DENİYOR

Astımı olan kişiler; koronavirüs hastalığı için risk altında gibi görünmektedir. Ancak koronavirüsün, astımlı hastaları nasıl etkilediği konusunda yeterince bilgi yok.

BİLGİLER ŞİMDİLİK YETERSİZ

Ancak bir çalışmada koronavirüs nedeniyle yatan hiçbir hastada, astım hastalığı bildirilmedi. Astımlı hastalarda, ekstra bir risk olmadığı konusunda görüş bildirildi. Henüz astımlı hastaların nasıl etkilendiği konusunda bilgi yok. Ancak virüslerin, astım atağına neden olduğu biliniyor. Bu nedenle koronavirüsler, astım ataklarına neden olabilir.

SIK SIK ELLERİ YIKAMAK İDEAL

Dünya Sağlık Örgütü ve CDC, sadece hasta olanlara, koronavirüs hastalarının bakıcılarına ve de sağlık çalışanlarına maske takmasını öneriyor. Maske takmak sadece hafif bir koruma sağlar. Elleri sık yıkamak daha idealdir. 20-30 saniye boyunca sabun ve suyla ve sabun su yoksa el dezenfektanı ile yıkanmalıDIR.

HASTANELERE GİDERKEN VE TOPLU TAŞIMALARDA MASKE TAKILMASI

Herkesin maske takması, maske takması gerekenlerin maske bulamaması anlamına gelir. Koronavirüs riski yüksek olan hastanelere giderken ve de toplu taşıma kullanılırken maske takılması faydalı olabilir.

ASTIMI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Astımı olanlar, diğer insanlardan, uzak durulmalı. Elleri sık sabunlamak, astımı kontrol altında tutan ilaçları kullanmak daha faydalı olacak.

ALO 184’Ü ARAYIN

Astımda ateş ve öksürük olması, hemen akla koronavirüsü getirmemeli. Öncelikle; astım tedavinizi doktorunuza danışarak düzenleyin ve evden dışarı çıkmayın.

Ateşin ısrar etmesi, nezlenin olmaması ve öksürüğün balgamsız şekilde kuru olması ve bitkinlikle birlikte kas ağrınız varsa “Alo 184” ile temasa geçip testin evinizde yapılması konusunda bilgi alabilirsiniz. Dışarı çıkacaksanız da maske takmanız faydalı olacaktır.

KORTİZON İÇEREN SPREYLER DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANILABİLİR

Sprey şeklindeki kortizon içeren spreyler, astımlı hastaların bağışıklığını zayıflatmaz ancak ağızdan kullanılan kortizon ilaçlar zayıflatabilir. Bu nedenle; ağızdan kortizon gerektiren ilaçların kullanımını azaltmak için kortizon içeren spreyler doktor kontrolünde kullanılabilir.

KORONAVİRÜS ASTIM ATAĞINA NEDEN OLABİLİR

Koronavirüs hastalığı, diğer virüsler gibi astım atağına neden olabilir. Astım atağı geçirince diğer astım atakları gibi tedavi edilmeli. Burada önemli olan; diğer hastalara bulaştırmamak için izole bir odada tedavi edilmesi gerektiği.

ALERJİ AŞISI, KORONAVİRÜSE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRMIYOR

Alerji aşısı koronavirüse yakalanma riskini artırmaz. Alerji aşı tedavisi için kliniğe giderken, maske takın. Toplu taşıma kullanmamaya çalışın. Toplu taşıma kullanacaksanız, maske takmanız faydalı olacaktır. Kliniğe geldikten sonra, elinizi sabunlu su ile yıkayınız. Aşı yapıldıktan sonra, diğer hastalar ile temas etmeyin. 30 dakika bekleme süresine uyun. Çünkü her doz sonrası ciddi reaksiyon riski var. Aşı süresini geciktirmek isterseniz, uygun olup olmadığını doktorunuzla danışın. Aşı; haftada bir yapılıyorsa bir hafta geciktirilebilir, ayda bir yapılıyorsa 3 hafta geciktirebilirsiniz.

ANTİ IGE, ANTİ IL-5 GİBİ BİYOLOJİK AJANLAR KORONAVİRÜS RİSKİNİ ARTIRMAZ

Anti IgE, Anti IL-5 gibi biyolojik ajanlar koronavirüs riskini artırmaz. Bu ajanlar, immün sistemini bozmaz. Ara vermeye veya kesmeye gerek yoktur.

POLEN ALERJİSİNE BAĞLI ASTIMI OLANLAR

Astım hastalığı olanlarda genelde; alerjik rinit ve göz alerjisi hastalığı da olabilir. Polen alerjisine bağlı astım, alerjik nezle ve göz alerjiniz varsa; bahar ayında bazı önlemler almakta fayda var. Özellikle bu dönemde ağaç polenleri, ilk çıkan polenler. Ağaç polenlerine alerjiniz varsa ve burun kaşınmanız, hapşırmanız ve nezleniz varsa mutlaka antihistaminik ve doktorunuzun önereceği burun spreylerini kullanın.

KAŞINMALARA KARŞI DİKKAT

Burnunuz ve gözünüz kaşındığında, elinizin dış kısmı ile kaşımaya çalışın. Hapşırmanız olunca, tek kullanımlık mendil kullanın veya kolun iç yüzüne öksürün.

ASTIMLI OLANLARIN KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRMESİ İÇİN

Bol bol sıvı ve doğal meyve sularını tüketin. Mümkün olduğu kadar, az da olsa kırmızı et tüketin. Vitamin ve mineral takviyesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren beta glucan, omega 3 balık yağı alabilirsiniz. Ayrıca her gün evde, en az 20-30 dakika egzersiz yapın ve düzenli uyuyun. Güzel müzikler dinleyin ve hijyene önem verin. Moralinizi yüksek tutun.

ASTIMLI HASTALAR İÇİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜLER

“İbuprofen” ve “NSAİ” grubundaki ilaçlar ile ilgili, koronavirüs için risk oluşturduğuna yönelik bilgiler olduğu için “Parasetamol” içeren ateş düşürücülerin kullanılması daha faydalı olacak.