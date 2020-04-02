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Astronot olmak için NASA'ya 12 bin kişi başvurdu

NASA, Artemis projesi için yaptığı astronot alımına 12 binden fazla kişinin başvurduğunu açıkladı.

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Astronot olmak için NASA'ya 12 bin kişi başvurdu

NASA, insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis görevini 2024 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlıyor ve proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu proje için 12 binden fazla kişinin astronot olarak başvurduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Artemis programıyla yeni bir uzay keşif çağına girdik. Amerikalıların bize katılmak için başvurduklarını görmek, bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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BAŞVURU SONUÇLARI SENEYE AÇIKLANACAK

2 Mart'ta başlayan Artemis programı başvuruları, 31 Mart'ta sona ermişti. Yeni astronot adaylarının, 2021'in yaz aylarında açıklanması bekleniyor.

NASA, 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilmek üzere 350 kişi seçmişti.

Instagram: @eshteknoloji

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