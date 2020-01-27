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Astronotlar 2 milyar dolarlık modülü onardı

Andrew Morgan ve Luca Parmitano, 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre'yi termal yalıtımla kapladı.

AA | 27.01.2020 - 09:18..
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56 kurumdan ve 16 ülkeden, 600 fizikçinin katılarak geliştirdiği bir proje olan AMS (Alfa Manyetik Spektrometre), yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek, araştırmacıların anti-madde, diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

Amerikalı astronot Andrew Morgan ve İtalyan meslektaşı Luca Parmitano, yaptıkları uzay yürüyüşü sırasında, 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre'de sızıntı olup olmadığını kontrol ederek, dedektörü termal yalıtımla kapladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Alfa Manyetik Spektrometre'nin gelecek hafta karanlık madde ve karşı madde avına devam edebileceği belirtildi.

ams

DAHA ÖNCE 4 DEFA TAMİR EDİLDİ

Dedektörün onarımı için Kasım 2019'dan bu yana 4 kez uzay yürüyüşüne çıkan Morgan ve Parmito, Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompanın bağlantısını kurmuştu.

Karşı madde ve karanlık madde avı için 2011'de Endeavour Uzay Mekiği'nin son uçuşuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Alfa Manyetik Spektrometre'nin, o tarihten bu yana 148 milyardan fazla kozmik ışını incelediği ifade ediliyor.

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