Astronotlar, Ay malzemelerinde kendi idrarlarını kullanabilir

Uzay ajansları, Ay'a insanlı seferler düzenlemek ve orada bir üs kurmak için .çalışmalarına devam ederken, Ay'da kullanılacak malzemeler de bir hayli önemli.

Ay'daki sıcaklık 120 dereceyle -130 arasında değişebiliyor. Dolayısıyla üs inşasında kullanılacak malzemenin önemli ısı değişimlerine karşı dayanıklı olması ve aynı zamanda içeriden yalıtımı sağlaması gerekiyor.

Ayrıca atmosfer olmadan Ay'ın yüzeyi çok fazla radyasyona maruz kalıyor. Dünya’ya her gün tahminen 44 bin kilogram meteorik materyal çarparken Ay’ın yüzeyinin karşı koymak zorunda kaldığı muhtemel bir bombardımanın da büyük olduğu ifade ediliyor.

MALZEMELERDE İNSAN İDRARI KULLANILABİLİR

Sıcaklık değişimlerinin sert olduğu Ay’da, üs kurmak için astronotların idrarından yararlanılabileceği iddia ediliyor.

Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı Hollanda’da bulunan Avrupa Uzay Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi, Norveç Ostfold Üniversitesi, İspanya Cartagena Politeknik Üniversitesi ve İtalya Padua Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, ortaya atılan bu iddiaya kanıt aramak için çeşitli bilimsel çalışmalar yürütüyor.

3 BOYUTLU YAZICI İLE TEST EDİLDİ

3 boyutlu yazıcı kullanılarak Avrupa Uzay Ajansı tarafından üretilen Ay regolitinin yanı sıra, idrardaki üre ve diğer plastiklerin dahil edildiği karışımdan seri “çamur tüpleri” elde edildi.

Üre kullanılarak basılan tüplerin ağır yükleri taşıyabildiği ve büyük ölçüde kararlılıklarını korudukları keşfedildi.

Araştırmayla ilgili konuşan Ostfold Üniversitesi’nden bilim insanı Anna-Lena Kjoniksen, "İdrardaki su, Ay'da elde edilebilen karışımla birlikte veya her ikisinin kombinasyonuyla kullanılabilir.” dedi.