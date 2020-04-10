Astronotlar, uzaya gönderilmeden önce karantinaya alındı

Kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'nin içinde bulunduğu Soyuz MS-16 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden dün fırlatılmıştı.

Uzay aracının fırlatılmasıyla ilgili protokoller, Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs taşınmaması için bu göreve özel olarak değiştirildi.

Uzay aracı fırlatılırken Baykonur Üssü'nde yalnızca zorunlu personel bulunduruldu.

İşçiler maske taktı ve otobüsle uzay aracına bindirilen ekibe kimse yaklaştırılmadı.

HAFTALARCA KARANTİNA ALTINA ALINDILAR

Uluslararası Uzay İstasyonu ekipleri, genellikle uzay aracı fırlatılmadan önce karantina altına giriyor. Ama koronavirüs salgını nedeniyle bu sefer karantina süresi erkene çekildi ve ekip geçen ayın başından bu yana karantinada tutuldu.

Ayrıca geleneksel olarak düzenlenen uğurlama töreni de yapılmadı. Ekip, başkent Moskova'nın dışındaki eğitim merkezinde karantinada tutuldu ve ziyaretlerin tamamı iptal edildi.

Baykanur'daki son basın toplantısında ise, enfeksiyon bulaşmaması için ekiple cam bariyer arkasından iletişim kuruldu.

6 BUÇUK AY UZAYDA KALACAKLAR

Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, ekibin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 buçuk ay kalacağı ve istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecekleri belirtildi.

Ayrıca ekip, Dünya'dan istasyona fırlatılan kargo kapsüllerini karşılama ve yük indirme gibi çalışmalarda yer alacak.