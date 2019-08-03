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Asuman Krause ile İlker İnanoğlu tekrar sevgili oldu

2005 yılında sevgili olan Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, 14 yıl sonra barışarak yeniden sevgili oldu.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 16:13..
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Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, 14 yıl önce büyük bir aşk yaşamıştı.

Bir süredir yeniden görüşmeye başladıkları konuşulan 43 yaşındaki Asuman Krause ile 53 yaşındaki İlker İnanoğlu, Instagram hesaplarından da birbirlerini takibe aldı.

ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ

Güzel sunucu Asuman Krause ile ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'deki bir balıkçıda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden eski aşıklar, birbirlerine telefon numaralarını verdi. Dedikodulara göre bu konuşmalar, eski aşkı yeniden alevlendirdi. Birkaç haftadır görüştükleri konuşulan Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, ortak bir projede bir araya gelmeyi de planlamaya başladı.Asuman Krause ile İlker İnanoğlu tekrar sevgili oldu

ARADIĞI AŞKI BULAMAMIŞTI

Aradan geçen zamanda aradığı aşkı bulamayan Krause, 14 yıl sonra İnanoğlu ile yeniden birlikte olmaya başladı.

Asuman Krause ile İlker İnanoğlu tekrar sevgili oldu

Asuman Krause ile İlker İnanoğlu tekrar sevgili oldu

Asuman Krause ile İlker İnanoğlu tekrar sevgili oldu

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