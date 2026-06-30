Aşureye ferah bir lezzet katan meyve: Kabuklarını rendeleyin

Aşure tencereleri, kaynamaya devam ediyor.

Aşure, yüzyıllardır bereketin, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi olarak sofralardaki yerini alıyor.

Bu geleneksel tatlıyı hazırlayanlar ise her yıl hem kıvamını hem de lezzetini mükemmelleştirecek yöntemleri araştırıyor.

Kullanılan bakliyatlardan kuruyemişlere, pişirme süresinden şeker oranına kadar birçok ayrıntı aşurenin lezzetini etkilerken, bazı küçük dokunuşlar da tatlıya bambaşka bir karakter kazandırabiliyor.

Klasik tarifin dışına çıkmadan daha zengin bir aroma elde etmek isteyenler, son yıllarda doğal lezzet artırıcı malzemelere yöneliyor.

AŞUREYE PORTAKAL DOKUNUŞU

Aşureye hem mis gibi bir koku hem de hafif narenciye aroması kazandıran o püf nokta: İnce rendelenmiş portakal kabuğu.

Pişirme sırasında veya ocaktan almaya yakın aşamaya eklenen portakal kabuğu, tatlıya ferah bir aroma katarken lezzetini de belirgin şekilde zenginleştiriyor.

Ancak acı bir tat oluşmaması için yalnızca kabuğun turuncu kısmının rendelenmesi, beyaz bölümünün kullanılmaması öneriliyor.