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Asus ROG Phone 2, 23 Temmuz'da tanıtılacak

Asus, ROG Phone oyuncu telefonunu tanıtacağı 23 Temmuz'daki etkinlik için davetiye göndermeye başladı.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 11:36..
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Akıllı telefon kullanıcılarının gün geçtikçe artması, oyun geliştiricilerinin de mobil platformlara yönlenmesine neden oluyor.  Günümüzde mobil oyunların bir hayli artan popülerliği de akıllı telefon üreticilerinin, oyun sektörü üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor.

Asus'un, geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk oyun telefonu ROG Phone, oyun dünyasında ilgiyle karşılanmıştı. Şirket, şimdilerde ise bu telefonun ikincisi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

asus

ROG PHONE 2, 23 TEMMUZ'DA GELİYOR

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti. Şirket şimdi ise bu telefonun ikincisini, daha erken bir tarihte açıklamaya hazırlanıyor. Asus, 23 Temmuz'da Çin'de düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde merakla beklenen oyuncu telefonu ROG Phone 2'yi resmen tanıtacak.

asus rog phone 2

ÜNLÜ OYUN ŞİRKETİ TENCENT İLE ORTAKLIK

Günümüzde en popüler oyunlardan biri olan PUBG de dahil olmak üzere birçok popüler mobil oyuna sahip Çinli şirket Tencent ile ortaklık kuracağı iddia edilen Asus,  böylelikle daha fazla oyunsevere ulaşmayı hedefliyor.

120HZ EKRAN YENİLEME

120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak Asus ROG Phone 2'nin tahmin edilen satış fiyatı ise 640 dolar civarında olacak.

Asus ROG Phone 2 hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde sizlerle paylaşacağız.

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