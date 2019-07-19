Asus ROG Phone 2, dev bir batarya ile satışa çıkacak

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, geçtiğimiz yılın sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti. Şirket şimdi ise bu telefonun ikincisini, daha erken bir tarihte açıklamaya hazırlanıyor. Asus, 23 Temmuz'da Çin'de düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde merakla beklenen oyuncu telefonu ROG Phone 2'yi resmen tanıtacak.

Merakla beklenen Asus ROG Phone 2'nin bazı özellikleri ise şimdiden belli oldu. Bu özelliklerden en dikkat çekici olanı ise dev batarya kapasitesi.

DEV BİR BATARYA İLE GELECEK

Asus, bir önceki oyuncu telefonu ROG Phone modeline oranla ROG Phone 2'de oldukça sağlam geliştirmeler yaptı. Örneğin bir önceki oyuncu telefonunda 4000 mAh batarya kapasitesi kullanan Asus, ROG Phone 2'de ise 5800 mAh kapasiteli dev bir batarya kullanacak.

Oyuncuların en çok dikkat ettiği şeylerden biri de telefonlardaki ekran kalitesi. Asus ROG Phone 2'de, 6,59 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunacak. Bu da oyuncuları fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.

SNAPDRAGON 855 PLUS'A SAHİP İLK TELEFON OLACAK

Qualcomm'un, Snapdragon 855 işlemcisinin daha gelişmiş bir modeli olan Snapdragon 855 Plus modelini tanıttığını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Bu işlemci, diğer akıllı telefon işlemcilerinin aksine daha çok oyun odaklı olarak piyasaya çıkacak. Asus'un bu yıl tanıtmaya hazırlandığı ROG Phone 2 oyun telefonu ise bu işlemciyi kullanan ilk telefon olacak.



ÜNLÜ OYUN ŞİRKETİ TENCENT İLE ORTAKLIK

Günümüzde en popüler oyunlardan biri olan PUBG de dahil olmak üzere birçok popüler mobil oyuna sahip Çinli şirket Tencent ile ortaklık kuracağı iddia edilen Asus, böylelikle daha fazla oyunsevere ulaşmayı hedefliyor.

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