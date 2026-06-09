Asya Kalkınma Bankası’ndan yeni demiryolu hattı için 750 milyon dolar kredi

Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'de 127 kilometrelik bir demiryolu hattının inşasını finanse etmek üzere 645,83 milyon euro (750 milyon dolar) tutarında kredi onayladığını açıkladı.

İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi, İstanbul metropol alanını bypass ederek İstanbul Boğazı üzerinden yüksek kapasiteli bir kara demiryolu bağlantısı sağlamayı amaçlıyordu.

Proje, iki ana havaalanını ulusal demiryolu ağına bağlamayı planlıyordu.

ASYA VE AVRUPA ARASINDA ÖNEMLİ BAĞLANTI NOKTASI

Asya Kalkınma Bankası Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez, bu amiral gemisi niteliğindeki demiryolu projesinin Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında önemli bir bağlantı noktası olarak stratejik rolünü güçlendirdiğini söyledi.

Gutierrez, uluslararası finans kuruluşlarının iş birliğinin kalkınma etkisini ve verimliliğini en üst düzeye çıkardığını belirtti.

Banka, hem yolcular hem de kargo taşımacılığı için tedarik zincirindeki darboğazı hafifletmek amacıyla elektrikli güzergahı tasarladı.

PROJEYİ FİNANS EDEN KURUMLAR

Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası, proje hazırlığını kolaylaştırmak ve etkili kalkınma desteği sağlamak amacıyla bu girişimi ortaklaşa finanse etti.

Yetkililer projenin toplam maliyetinin 8,27 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

Banka, aynı tutarda ikinci bir krediyi 2028 yılında değerlendirilmek üzere planladı.

Proje, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile uyumlu.