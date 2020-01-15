taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8978
Euro
6.5639
Altın
1553.18
Borsa
120798.11
Gram Altın
294.559
Bitcoin
50795.32

At kafası modeli ilgi çekiyor

Antalya'daki bir berber dükkanında yapılan saç modelleri, gençleri heyecanlandırıyor.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 12:08..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Jokey Kulübü aylık resmi dergisi TJK'nın Sesi'nde ilginç bir saç modeli dikkat çekti.

Atları çok seven gençlere yapılan saç dövmesi, modayı başka bir boyuta çıkardı.

Berber Süleyman Tokgöz'ün Antalya’nın Demre İlçesi’ndeki dükkanında yaptığı model, aslında yurt dışında saç dövmesi olarak biliniyor ve çok yaygın kullanılıyor.

At kafası modeli ilgi çekiyor

2 YIL BOYUNCA ALTYAPISINI HAZIRLADI

"Resme olan ilgim ve yeteneğimin bana çok yardımı dokundu." diyen Tokgöz, yaklaşık 2 yıl kadar hem kağıt üzerinde çizimler yaptı hem de gerçek modeller ile portre saç tıraşı pratiği yaparak bu işi öğrendi.

At kafası modeli ilgi çekiyor

BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİN PORTRESİNİ NAKŞETTİ

Tokgöz, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, Şehit Ömer Halis Demir gibi topluma mal olmuş birçok sanatçının, sporcunun ve tanınmış ismin portresi ile birçok figürü saça nakşetti.

At kafası modeli ilgi çekiyor

20 GÜNE KADAR ŞEKLİNİ KORUYABİLİYOR

Saç portresi yaparken öncelikle neyin portresini yapacağını belirleyen Tokgöz, "Bu bir kişi, hayvan veya bir eşya bile olabilir. Saça çizim yapacağım şeyi belirledikten sonra, bu her ne ise ona ait bir fotoğraf veya resim temin ediyorum. Daha sonra, bu fotoğraf veya resmi özel çizim teknikleriyle gölgelendirip çizim aşamasına geçiyorum. Bitirdiğim portreler, modelin saç uzama hızına göre yaklaşık 20 gün kadar şeklini koruyabiliyor. Daha sonra istendiğinde birkaç rötuş ile yeniden orijinal haline getirebiliyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sünnetten kaçan çocuk otomobile sığındı
Sünnet sırasında korkan 7 yaşındaki çocuk, dayısının para vermesiyle ikna oldu.
Mersin'de yaşayan Suriyeli çiftin dördüz çocukları oldu
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan aile, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "dördüz" bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar
Avustralya’da Kanguru Adası Vahşi Yaşam Parkı’nı ziyaret eden TV sunucusu Debi Edward’a, park çalışanları şaka yaptı.
Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Bir süredir KOAH tedavisi gören 65 yaşındaki usta oyuncu, yaşam mücadelesini kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

459
Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

94
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

144
Ali Koç, basketbol maçında Kayserispor maçını izledi

Ali Koç, basketbol maçında Kayserispor maçını izledi

24
Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi

Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi

78
Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

123
Suudi Arabistan 2019'da idam rekoru kırdı

Suudi Arabistan 2019'da idam rekoru kırdı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir