At kafası modeli ilgi çekiyor

Türkiye Jokey Kulübü aylık resmi dergisi TJK'nın Sesi'nde ilginç bir saç modeli dikkat çekti.

Atları çok seven gençlere yapılan saç dövmesi, modayı başka bir boyuta çıkardı.

Berber Süleyman Tokgöz'ün Antalya’nın Demre İlçesi’ndeki dükkanında yaptığı model, aslında yurt dışında saç dövmesi olarak biliniyor ve çok yaygın kullanılıyor.

2 YIL BOYUNCA ALTYAPISINI HAZIRLADI

"Resme olan ilgim ve yeteneğimin bana çok yardımı dokundu." diyen Tokgöz, yaklaşık 2 yıl kadar hem kağıt üzerinde çizimler yaptı hem de gerçek modeller ile portre saç tıraşı pratiği yaparak bu işi öğrendi.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİN PORTRESİNİ NAKŞETTİ

Tokgöz, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım, Şehit Ömer Halis Demir gibi topluma mal olmuş birçok sanatçının, sporcunun ve tanınmış ismin portresi ile birçok figürü saça nakşetti.

20 GÜNE KADAR ŞEKLİNİ KORUYABİLİYOR

Saç portresi yaparken öncelikle neyin portresini yapacağını belirleyen Tokgöz, "Bu bir kişi, hayvan veya bir eşya bile olabilir. Saça çizim yapacağım şeyi belirledikten sonra, bu her ne ise ona ait bir fotoğraf veya resim temin ediyorum. Daha sonra, bu fotoğraf veya resmi özel çizim teknikleriyle gölgelendirip çizim aşamasına geçiyorum. Bitirdiğim portreler, modelin saç uzama hızına göre yaklaşık 20 gün kadar şeklini koruyabiliyor. Daha sonra istendiğinde birkaç rötuş ile yeniden orijinal haline getirebiliyorum." dedi.