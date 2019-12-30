Ata Demirer: Çok iyiyim

Küçük bir tatile çıkmak isteyen ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, İstanbul'dan ayrılmak istemedi.

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Varlık Barışı süresi yeniden uzatıldı

Daha önce iki kez daha süresi uzatılan yurt dışından getirilen varlıkların süresi, 6 ay daha uzadı.