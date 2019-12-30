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Ata Demirer: Çok iyiyim

Demirer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 08:25..
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Ünlü komedyen Ata Demirer ile Alara Bozbey, ilişkilerine 3’üncü kez şans tanıdı.

Geçen hafta rahatsızlandığı için gösterisini ertelemek zorunda kalan Ata Demirer, hastane sonrası evine girerken Alara Bozbey’le görüntülenmişti.

Ata Demirer: Çok iyiyim

YILBAŞI ALIŞVERİŞİNE ÇIKTILAR

İlişkilerine yeniden başlama kararı aldıklarını belirten ünlü komedyen, önceki gün de sevgilisiyle yılbaşı alışverişinde objektife yansıdı.

Nişantaşı’nda görüntülenen ve keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, uzun bir süre gezdi. Demirer, sağlık durumunu soran muhabirlere “Çok iyiyim arkadaşlar.” yanıtını verdi.

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