Ata Demirer kız arkadaşıyla 13 saat geçirdi

Ünlü komedyen Ata Demirer, 3 yıl birlikte olduğu Alara Bozbey ile Ocak 2018'de yeniden bir araya gelmişti. Aralarındaki sorunları çözemeyen ikilinin ilişkisi dikiş tutmamış, bir ay sonra ayrılmışlardı.
YENİ AŞKI 21 YAŞ KÜÇÜK
Şubattan beri yalnız olan Ata Demirer'in, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Taze aşıkların, Cihangir'deki bir mekanda 13 saat geçirdiği de iddialar arasında...
Demirer'in arkadaşımın kızı dediği yeni aşkı, kendisinden 21 yaş küçük Şeyma Baday adlı bir güzel.
Şeyma Baday Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına “Gülmekten öldüm.” yazdı.