1 KPSS öğretmenlerin depresyon riskini artırıyor Yapılan eğitim araştırmasına göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlerde depresyona neden oluyor.

2 KPSS öğretmenlerin depresyon riskini artırıyor Yapılan eğitim araştırmasına göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlerde depresyona neden oluyor.

3 Ata Demirer kız arkadaşıyla 13 saat geçirdi Ata Demirer ile arkadaşımın kızı dediği Şeyma Baday ile Cihangir'deki bir mekanda 13 saat takıldı.

4 İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı Bu kış İstanbul'da kar yalnızca bazı bölgelerde görülürken, 2 gün etkili olabildi. Bugünden itibaren yağmurlu hava kendini gösterecek.

5 Bursa esnafından kardan kaslı adam İnegöl'de kar yağışını eğlenceye çeviren esnaflar, mesleklerinden ilham alarak yaptıkları kardan adamlarla ilgi topladılar.

6 Onur Kıvrak futbolu bırakıyor Trabzonspor'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Onur Kıvrak futbolu bıraktığını ifade ederek, "Bir daha da Trabzon şehrine dönmem" dedi.