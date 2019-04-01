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ATAK Brezilya'da çok beğenildi

Rio de Janeiro kentinin simgelerinden biri olan Kurtarıcı İsa heykeli etrafından uçan Atak, performansıyla pilotların ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

AA | 01.04.2019 - 14:32..
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Brezilya Kara Havacılık Komutanlığı'nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirdiği Atak test ve değerlendirme faaliyeti sonrası helikopterin, Brezilya'da performans sergilemesi kararlaştırıldı.

Brezilya Kara Havacılık Komutanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda, 25-28 Mart arasında Rio de Janeiro'daki 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı öncesi, T129 Atak Brazil Roadshow için gerekli planlama yapıldı.

BÜYÜKELÇİLİK BAHÇESİNE İNDİ

Böylece, Sao Paulo'daki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı'nda 26 Mart ve Başkent'teki Brasilia Askeri İtfaiye Merkezi Operasyonel Havacılık Bölümü'nde, 28 Mart'ta iki ayrı uçuş performansı sergilendi. Atak, aynı günün akşamı Türkiye'nin Brasilia Büyükelçiliği bahçesine indirildi.

ATAK Brezilya'da çok beğenildi

Roadshow kapanış resepsiyonu kapsamında, Büyükelçiliğin bahçesinde Atak helikopterinin statik gösterimi yapıldı. Etkinliğe, üst düzey Brezilyalı askeri ve sivil yetkililer ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Ayrıca davetli büyükelçiler ve tüm askeri ataşelere, hem TUSAŞ hem de Atak helikopteri tanıtıldı.

ATAK Brezilya'da çok beğenildi

Taubate'de 25 Mart'ta başlayan roadshow çerçevesinde, Atak helikopteri 11 pilot tarafından, 22 sorti ile yaklaşık 18 saat uçuş yaparak 1.360 mil katetti.
Rio de Janeiro kentinin simgelerinden olan Kurtarıcı İsa heykeli etrafından da uçan Atak, performansıyla pilotların ve izleyicileri beğenisini kazandı.

ATAK Brezilya'da çok beğenildi

ATAK Brezilya'da çok beğenildi

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