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ATAK helikopterin gelişimi için yeni adım

Daha önce yurt dışından tedarik edilen burun topu yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 10:18..
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T129 ATAK Helikopteri, yüksek performansı, yüksek manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silüeti, yüksek seviyede darbeye mukavemeti ve balistik tolerans gibi özellikleriyle Türkiye'nin gururu oldu.

Yerli ve milli helikopterin burun topu dışarıdan ithal edilmişti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) burun topunu kendi imkanlarıyla üretmek için harekete geçti.

ATAK helikopterin gelişimi için yeni adım

 

4 ADET PROTOTİP GELİŞTİRİLECEK

‘20 mm Top Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında imzalar atıldı. Burun topunun dört adet prototipi geliştirilecek.

BREZİLYA'DA UÇTU

Türkiye son olarak Brezilya'ya ATAK'ı ihraç etti. Brezilya semalarında uçak ATAK, halkın da ilgisini çekti.

ATAK helikopterin gelişimi için yeni adım

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