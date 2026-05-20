ATAK Helikopterleri, EFES 2026 Tatbikatı’nda hedefleri tam isabetle vurdu

İZMİR'DE DEVAM EDEN EFES-2026 TATBİKATI

Son olarak 11 Nisan'da İzmir'de başlayan Efes-2026 tatbikatı sürerken çalışmalardan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en kapsamlı birleşik ve müşterek askeri tatbikat serilerinden biri olan tatbikata, çok sayıda personel katılım sağlıyor.

ATAK HELİKOPTERLERİNDEN TAM İSABET

Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikata ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Tatbikatta yerli üretim T129 ATAK helikopterleri, yerli lazer güdümlü CİRİT füzeleri ile belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

SAATTE 269 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan en etkili taarruz helikopterlerinden bir tanesi olan T129 ATAK Helikopteri, en zorlu koşullarında bile maksimum performansı göstermesi amacıyla geliştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen helikopter, iki adet yerli üretim motoruyla toplam 2 bin 720 beygir güç üreterek saatte 269 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.

Zorlu coğrafi ve iklim koşullarında yüksek manevra kabiliyetine sahip olan taarruz helikopteri, 20 bin feet irtifada 3 saat boyunca kesintisiz görev icra etme yeteneğine sahip.

20 MM'LİK DÖNER TOP SİSTEMİ

Bünyesinde barındırdığı modern aviyonik sistemler ve kaska entegre kumanda birimi sayesinde, pilotun bakış doğrultusundaki hedefleri anında tespit ve imha edebiliyor.

Yerli mühimmatlar UMTAS ve CİRİT füzelerinin yanı sıra 20 mm'lik döner top sistemiyle donatılan hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü üst seviyeye taşımaktadır.

TÜRKİYE'NİN HAVADAKİ GÜCÜ

Türkiye’nin en kapsamlı müşterek tatbikatlarından biri olan EFES 2026, kara, hava ve deniz unsurlarının koordineli harekât kabiliyetini sahada göstermesi açısından dikkat çekiyor.

ATAK helikopterlerinin tatbikattaki performansı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yakın hava desteği ve taarruz helikopteri kapasitesinin sahadaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.