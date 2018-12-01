taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

30 adet T129 ATAK helikopterinin Türkiye tarafından Pakistan’a ihracı, ABD’nin motorların teslimi konusunda sorun çıkarması yüzünden en az 6 ay ertelendi.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

Türkiye geçtiğimiz aylarda Pakistan'a ekonomi tarihinin en büyük ihracatını gerçekleştirmiş, ATAK helikopterlerinin satışını onaylamıştı.

30 adet olarak gerçekleştirilecek ihracat, ABD'nin motor konusundaki çıkardığı zorluklar nedeniyle en az 6 ay ertelendi.

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

SAVUNMA FUARINDA AÇIKLANDI

Pakistan'ın Karaçi kentinde gerçekleşen IDEAS 2018 uluslararası silah fuarında, Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) temsilcisinin Rus medyasına açıklamasında, Pakistan'la geçtiğimiz yaz imzalanan 30 adet T129 ATAK helikopterin teslimiyle ilgili sözleşmenin en az 6 ay geciktirildiğini söyledi.

Gecikmenin daha uzun sürebileceğini kaydeden kaynak, bunun ABD'nin ATAK helikopterleri için CTS800 motorlarının tesliminde sorun çıkarmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

YENİ MOTOR ARAYIŞI

Halihazırda ATAK üreticisi TUSAŞ'ın motor konusunda yeni arayışlara başladığını anlatan SSM yetkilisi, "Muhtemelen ATAK'lar, Batı Avrupa yapımı motorlarla donatılacak. Ayrıca Çin motorları da inceleniyor" dedi.

Sözleşmenin feshinin söz konusu olmadığını vurgulayan kaynak, sözleşmenin tamamıyla hayata geçmesi için her şey yapacaklarını söyledi. Daha önce TUSAŞ'tan Rus medyasına yapılan açıklamada, Pakistan'a ilk helikopterlerin 1-2 yıl içinde teslim edileceği ifade edilmişti. Böylelikle bu süre en az 6 ay uzatılmış olacak.

ATAK'lar yerli üretim Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

23
G20 zirvesi yemeğinden kareler

G20 zirvesi yemeğinden kareler

16
İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

69
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

197
ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

133
Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

78
Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir