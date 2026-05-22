Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı görevinden alınırken yerine Semih İlker Sanaç atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir de görevden alındı.

DİĞER GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt getirildi.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti, I. Hukuk Müşavirliği'ne Mustafa Genç atandı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü'ne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü'ne Fatma Musluoğlu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alınırken yerine Çağlar Tabak atandı.