Genel-İş 1 No’lu Şube ile Ataşehir belediyesi arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinin ardından baskıların arttığını aktaran Genel-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, 40’ın üzerinde işçinin görev yerinin usulsüz bir şekilde değiştirilmesi üzerine belediye binasında bildiri dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

Bildiri dağıtımı sırasında gelen görüşme talebi üzerine Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile görüşmeye gidildiğini aktaran Arıkan, “Kim oluyorsunuz?” denilerek İlgezdi tarafından hakarete uğradıklarını belirtti.

Belediye başkanının korumaları tarafından itilerek darbedildiklerini söyleyen Arıkan, korumaların daha sonra Genel-İş Kartal Belediyesi İşyeri Temsilcisi Murat Aydoğan’a yöneldiklerini dile getirdi.

Ataşehir belediyesinde işçi temsilcilerine darp ViDEO

"AYDOĞAN'A ATILAN YUMRUĞUN HESABI SORULACAKTIR"

Silah çekerek tehditlerde bulunan korumalar, Kartal Belediyesi işçisi Aydoğan’ı yaraladı. Olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alan Murat Aydoğan savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Belediye önünde açıklama yapan Genel-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, “Bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Bu bizim yasal, anayasal hakkımız ve yetkiden doğan hakkımız. Belediye Başkanı dahil hiç kimse buna engel olma hakkına sahip değil. Gerekli cevabı vermeye devam edeceğiz. Her türlü yasal işlemi sonuna kadar takip edeceğiz. Bizlere edilen küfürlerin ve arkadaşımız Aydoğan’a atılan yumruğun hesabı sorulacaktır. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur, kimse böyle bir cürette bulunamaz” diye konuştu.

Olaya ilişkin Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise işçilere ve sendikacılara yönelik herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ifade edildi.

BELEDİYEDEN İDDİALARA YALANLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu açıklamada, bazı belediye personelinin yasaya aykırı bir biçimde işyeri ve görev yeri değişikliğine tabi tutulduğu ileri sürülmektedir. Ancak yaşanan durum yasaya uygun olarak, 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62’nci maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamındaki personel çalıştırılmasına dair hizmet alım ihaleleri kapsamındaki personeller, 696 sayılı KHK kapsamındaki şartları taşıması kaydıyla 02.04.2018 tarihinde belediye iştirakimiz olan Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketine geçişi yapılmıştır.

Tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi, Belediyemizin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerek görülen durumlarda, yasaya uygun olarak personel yerleri değiştirilmektedir. İdaremiz bünyesindeki ana bina ve ek hizmet binalarımızda çalışan personelimiz; özel eğitimleri, sertifikaları, eğitim durumu, unvanları gibi liyakat kriterleri esas alınmak suretiyle 4857 sayılı İş Kanununun emredici hükümleri göz önüne alınarak görevlendirilmektedir."