Ataşehir’de dev uyuşturucu operasyonu: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda sentetik ecza hap ele geçirildi. Ataşehir’de belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yasa dışı üretim yapıldığı değerlendirilen alanlarda çok sayıda uyuşturucu materyaline ulaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU OPERASYON DÜZENLENDİ

Uyuşturucu madde üretiminin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatan narkotik ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Ataşehir’de iki adres tespit edildi.

Belirlenen noktalara düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

595 BİN HAP VE HAP BASIM MAKİNELERİ BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül ile 4 hap basım makinesi bulundu. Ele geçirilen materyallerin yasa dışı üretim ağına ait olduğu değerlendirilirken, operasyonun uyuşturucu piyasasına büyük darbe vurduğu belirtildi.

Polis ekipleri, ele geçirilen hapların içerik analizlerinin yapılması için kriminal inceleme sürecini başlattı.

ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü. Şüphelinin bağlantıları ve uyuşturucu ağındaki rolüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, İstanbul genelinde uyuşturucu üretimi ve ticaretine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.