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Atatürk Havalimanı seçim günü doldu taştı

Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı.

İHA | 31.03.2019 - 12:35..
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Bu yoğunluğa bir de pasaport polislerinin seçim sandıklarında görevlendirilmesi eklenince uzun kuyruklar oluştu.

HAVALİMANINDA EN YOĞUN GÜNLERDEN BİRİ

İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan’dan itibaren tam kapasite ile birlikte hizmet vermeye başlaması ile ticari uçuşlara kapatılacak Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı. Bu yoğunluğa bir de pasaport polislerinin seçim sandıklarında görevlendirilmesi eklenince uzun kuyruklar oluştu.

Atatürk Havalimanı seçim günü doldu taştı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Pasaport kontuarlarında görev yapan polisler ise sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı. Ofislerde görev yapan polisler de kuyruğu azaltmak için pasaport kontuarlarında görevlendirildi. Pasaport bankolarında çalışan polisler mola yapmadan aralıksız olarak çalışıyor.

Atatürk Havalimanı seçim günü doldu taştı

POLİSLERİN YOĞUN MESAİSİ

Yaşlı bebekli yolculara öncelik verildi. Görevli polisler 5 saate yakın süre mola vermeden aralıksız çalıştı. Türk Hava Yolları ise yaşanan bu durumdan etkilenen ve uçağına yetişemeyen yolcularını yer olması durumunda bir sonraki seferlere ücretsiz olarak aktardı.

Yolcular oluşan uzun kuyruklar nedeniyle uçağını kaçırma endişesi yaşarken zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

Atatürk Havalimanı seçim günü doldu taştı

Atatürk Havalimanı seçim günü doldu taştı

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