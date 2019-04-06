Atatürk Havalimanı'na gözyaşlarıyla veda

Atatürk Havalimanı son anonsla uçuşlara kapatılırken, bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Son uçuşu yapılan ve taşınmanın bitmesinin ardından kapılarını kapatacak olan Atatürk Havalimanı, en çok çalışanları için önemli bir yerdeydi.

Oraya yıllarını veren bazı çalışanlar, bu tarihi taşınmaya tanıklık etti.

Gözyaşları durmadı elbette...

Son anons sırasında o çalışanlardan bazıları, ayakta durmakta güçlük çekti.

Veda anı anlar kameralara yansıdı.

Atatürk Havalimanı çalışanları gözyaşlarını tutumadı İZLE

Anonsta "Değerli yolcularımız, yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı, bu akşam 02.00'da gerçekleştirilecek son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi.