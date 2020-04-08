Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacağını açıklamıştı.
Erdoğan, hastanelerin Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını duyurmuştu.
Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı VİDEO
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün, Atatürk Havalimanı çevresinde hareketlilik başladı.
Sabah saatlerinde Yeşilköy'de bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide çalışmaya başlayan iş makineleri, daha sonra Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başladı.
Havacılık Müzesi yakınında açılan kapıdan Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri ve malzeme taşıyan tırlar, kameralara yansıdı.