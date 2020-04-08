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Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

İstanbul'da yapılması planlanan 2 salgın hastanesinden biri olan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmaların başlatıldığı gözlemlendi.

İHA |
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Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacağını açıklamıştı.

Erdoğan, hastanelerin Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını duyurmuştu.

Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı VİDEO

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bugün, Atatürk Havalimanı çevresinde hareketlilik başladı.

Sabah saatlerinde Yeşilköy'de bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait arazide çalışmaya başlayan iş makineleri, daha sonra Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başladı.

Havacılık Müzesi yakınında açılan kapıdan Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri ve malzeme taşıyan tırlar, kameralara yansıdı.

Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

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