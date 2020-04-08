Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

Halk koronavirüse karşı yapılan uyarılara aldırış etmeden sıcak havayı fırsat bilerek kendini parklara attı.

İngilizler, koronaya rağmen parklara akın etti

Muhalefet, sağlıkta şiddet yasasına ilişkin Meclis'e getirdikleri teklifin reddedildiğini savundu. Görüşmelere sadece 7 CHP'li vekilin katıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor. 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi." açıklaması yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

AK Parti ve MHP'den sağlıkta şiddeti önleme teklifi

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Tourette sendromu nedir

Tourette sendromu, aynı şekilde kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya “nörokimyasal” kalıtsal bir rahatsızlıktır.