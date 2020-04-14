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Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane, son haliyle görüntülendi.

DHA |
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Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

1000 YATAKLI HASTANE

Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan fotğraflandı.

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

TEMELİ ORTAYA ÇIKTI

45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin, temel kısmı ortaya çıktı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatında, havadan çekilen fotoğraflarda temel inşaatının büyük bir bölümünün tamamlandığı görüldü.

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı VİDEO

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda hastanenin temeli ortaya çıktı

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