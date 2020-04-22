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Atatürk Havalimanı'nda inşaat süreci görüntülendi

Koronavirüsle mücadelede kullanılacak olan hastanede, 14 günde büyük bir aşama kaydedildi. Duvarların yükseldiği hastanenin bazı kısımlarında, çatı montajı yapılmaya başlandı.

İHA |
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Atatürk Havalimanı'nda inşaat süreci görüntülendi

Koronavirüs salgını ile mücadele için İstanbul'da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda iki adet bin yataklı hastane yapılacağının açıklanmasının ardından, 8 Nisan günü Atatürk Havalimanı çevresinde inşaat çalışmaları başlamıştı.

Hastanenin yapımına başlandığı ilk günden aşama aşama havadan çekilen görüntülerde, inşaat süreci kaydedildi.

14 GÜNLÜK SÜREÇ

Görüntülerde, 14 gün gibi kısa bir süre içinde gece gündüz demeden çalışan işçilerin geldiği son durum gözler önüne serildi.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastane havadan görüntülendi İZLE

ÇATI MONTAJI BAŞLADI

14 gün içerisinde ilk önce pistin bulunduğu bölgede zemin hazırlandı. Ardından beton temeller dökülerek, hastanenin silüeti ortaya çıkmaya başladı. Duvarların yükselmeye başlamasının ardından bazı kısımlarının çatı montajı yapılmaya başlandı. Hızla ilerleyen inşaatın 31 gün sonra tamamlanıp, hastalarını alması hedefleniyor.

Atatürk Havalimanı'nda inşaat süreci görüntülendi

SEFER YAPAMAYAN UÇAKLARIN PARK ALANI OLDU

Atatürk Havalimanı pisti üzerine inşa edilen hastane nedeniyle pist, sefer yapamayan uçakların park alanı olarak kullanılıyor.

HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ

Öte yandan, Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nin restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının ardından koronavirüs hastalarına hizmet verecek olan hastane, havadan görüntülendi.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’ndeki restorasyon çalışmaları İZLE

35 GÜNDE TAMAMLANACAK

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi’nin iş birliğiyle yenilenecek olan hastanedeki çalışmaların, 35 günde tamamlanması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı'nda inşaat süreci görüntülendi

EK BİNA OLARAK HİZMET VERECEK

Çatısı sökülerek bir kısmı yenilenen hastanenin içinde ve dışında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İş makineleri ile çok sayıda işçinin restorasyonunda çalıştığı pandemi hastanesinin, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermesi bekleniyor.

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