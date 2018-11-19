Atatürk Kültür Merkezi 2021'de açılacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje için ise 26 Kasım'da ihale çağrısı başlanacak.

PROJENİN İNŞASI 2021'DE TAMAMLANACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz." dedi.

BÜYÜK BİR KOMPLEKS OLACAK

Projenin ilk aşaması olan yıkım çalışması şubatta başlamış, mayısta tamamlanmıştı. Projesi Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlanan yeni AKM hizmete açıldığında, 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafe ve restoranlarıyla tek bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks halini alacak.

885 ARAÇLIK OTOPARK DA YER ALACAK

Bölgeyi "kültür ve sanat sokağı"na dönüştürmesi hedeflenen AKM'de, 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark da bulunacak. AKM, İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni kültür mekanı olarak hizmet vermeye başlayacak.