19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve Atatürk’ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli’yi ziyaret ettiği sırada bir gece kaldığı tarihi bina, 1977 yılında dönemin Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı.

İki katlı olarak inşa edilen yapı, plan itibarıyla orta sofalı ve bu sofaya açılan odalardan oluşuyor.

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN KALMA EŞYALAR SAPA SAĞLAM

Müzede yer alan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan önce kullanılan tabanca, tüfek ve mermi gibi savaş malzemeleri ile tarihi yöresel ve aksesuarlar ziyaretçileri adeta tarihte kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

Atatürk'ün evine yoğun ilgi VİDEO



BİNA 1977 YILINDA KORUMA ALTINA ALINDI

Bina Cumhuriyet’in ilk yıllarında parti binası olarak kullanılırken, Ulu Önder Atatürk 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli ziyaretinde bir gece burada kalıyor. 1950 yıllarından sonra Sağlık Bakanlığına tahsis edilerek bir süre Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren bina, 1977 yılında Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip koruma altına alındı.

MÜZEYİ AYDA YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Müzeyi 2018 yılında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın 9 ayında ise yaklaşık 19 bin kişi ziyaret etti. Aylık yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin günlük ortalama ziyaretçi sayısı ise 70. Müze en fazla tatil günlerinde ve hafta sonları ziyaret ediliyor.

Ziyaretçilerin müze gezilerinde en fazla dikkat ettikleri yerlerin başında Atatürk’ün kaldığı oda, yattığı yatak ve kullandığı kişisel eşyaların olduğu bildirildi.