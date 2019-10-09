taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8338
Euro
6.4067
Altın
1506.99
Borsa
101217.8
Gram Altın
282.345
Bitcoin
47709.97

Atatürk'ün evine yoğun ilgi

Atatürk'ün müzeye dönüştürülen Denizli'deki kaldığı ev, 9 ayda 19 bine yakın ziyaretçiyi ağırlıyor.

İHA | 09.10.2019 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve Atatürk’ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli’yi ziyaret ettiği sırada bir gece kaldığı tarihi bina, 1977 yılında dönemin Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı.

İki katlı olarak inşa edilen yapı, plan itibarıyla orta sofalı ve bu sofaya açılan odalardan oluşuyor.

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN KALMA EŞYALAR SAPA SAĞLAM

Müzede yer alan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan önce kullanılan tabanca, tüfek ve mermi gibi savaş malzemeleri ile tarihi yöresel ve aksesuarlar ziyaretçileri adeta tarihte kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

Atatürk'ün evine yoğun ilgi

Atatürk'ün evine yoğun ilgi VİDEO

BİNA 1977 YILINDA KORUMA ALTINA ALINDI

Bina Cumhuriyet’in ilk yıllarında parti binası olarak kullanılırken, Ulu Önder Atatürk 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli ziyaretinde bir gece burada kalıyor. 1950 yıllarından sonra Sağlık Bakanlığına tahsis edilerek bir süre Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren bina, 1977 yılında Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak tescil edilip koruma altına alındı.

Atatürk'ün evine yoğun ilgi

MÜZEYİ AYDA YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Müzeyi 2018 yılında yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın 9 ayında ise yaklaşık 19 bin kişi ziyaret etti. Aylık yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği müzenin günlük ortalama ziyaretçi sayısı ise 70. Müze en fazla tatil günlerinde ve hafta sonları ziyaret ediliyor.

Ziyaretçilerin müze gezilerinde en fazla dikkat ettikleri yerlerin başında Atatürk’ün kaldığı oda, yattığı yatak ve kullandığı kişisel eşyaların olduğu bildirildi.

Atatürk'ün evine yoğun ilgi

Atatürk'ün evine yoğun ilgi

Atatürk'ün evine yoğun ilgi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

440
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

251
Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

372
Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

108
Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

99
İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

165
Hasta yakını ile doktorun kavgası

Hasta yakını ile doktorun kavgası

507
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir