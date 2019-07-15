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Atatürk'ün zeki olmadığını savunan vatandaş

Sokak röportajında 5 yaşındaki çocukla Atatürk arasında kıyaslama yapan kişiye muhabir de tepkisiz kalmadı.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 17:04..
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Atatürk'ün zeki olmadığını savunan vatandaş

İstanbul sokaklarında röportajlar yaparak halkın nabzını tutan İstanbul Times TV muhabiri Çağla Pekgüleç, vatandaşlara "Atatürk Yaşasaydı Türkiye Nasıl Olurdu?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya "Atatürk'ün devri öldü. Yeni insanlar çıktı. Atatürk'ten daha zeki şimdiki insanlar.5 yaşındaki çocuk bile Atatürk'ten zeki. Atatürk bilgisayara kullanabiliyor muydu?" dedi.

"CUMHURİYET'İ KURDU"

Bu sözler karşısında şaşkına dönen muhabir, "Bilgisayara kullanamıyordu ama Cumhuriyet'i kurdu" dedi.

Atatürk'ün zeki olmadığını savunan vatandaş VİDEO

"BEN ADAMIN YAPISINA BAKIYORUM"

Bu tepki üzerine vatandaş şöyle devam etti: "Yahu bana ne Cumhuriyet'ten. Ben adamın yapısına bakıyorum. Adamın yapısı o kadar zeki değildi."

Atatürk'ün zeki olmadığını savunan vatandaş

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