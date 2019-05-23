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Ateş nefesi nedir

Ateş nefesi; yogada kullanılan nefes tekniklerinden biridir.

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Ateş nefesi; Sanskritçe’deki adı 'kapalabhati' olarak biliniyor. 'Kapala' kafatası, 'bhati' arınma; iki kelime birleştiğinde ise 'zihnin rahatlaması' anlamına geliyor.

BELİRLİ BİR TEKNİĞİ VAR

Uygulanacak teknik ise oldukça basit. Yavaşça burnunuzdan nefes alarak karnınızı şişirin ve ciğerlerinizi oksijenle doldurun. Ardından nefes verirken karnınızı içeri çekmelisiniz. İsterseniz kesik kesik, isterseniz ise tek seferde bu nefesi verebilirsiniz. Vereceğiniz bu nefes diyaframınızın da çalışmasını sağlar.

Ateş nefesi nedir

BİRÇOK HASTALIĞIN DA TEDAVİSİ ATEŞ NEFESİNDE

Ateş nefesi, yogada en çok rastlanan nefes tekniklerinden biridir. Bu egzersizin insan vücuduna birçok yararı vardır. Özellikle bu tekniğin anksiyeteyi, siniri, endişeyi, üzüntüyü, acıyı vb. şeyleri kontrol etmeye yararı olduğu biliniyor.

Ayrıca ateş nefesi; konsantrasyonu artırır, zihni olumsuz düşüncelerden ve stresten uzak tutmaya yardımcı olur. Kan dolaşımını artırır, kanı temizler ve akciğerlerinizden toksinleri uzaklaştırır.

Bunun yanı sıra hafızayı güçlendirir ve konsantrasyona yardımcı olur. Sindirim sisteminin çalışmasını da sağlar.

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