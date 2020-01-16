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Atık gazeteler, kapı süsü oldu

Kağıt medyası her geçen gün bir adım daha sona yaklaşıyor. Gazeteler teker teker kapanarak yayın hayatını internet üzerinden sürdürme kararı alıyor. Eski gazeteler artık, süs oldu.

AA | 16.01.2020 - 21:21..
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Atık gazeteler, kapı süsü oldu

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) geri dönüşüm kursunda eğitim gören kadınlar, gazete sayfalarını geri dönüşüme kazandırarak adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Atık gazeteler, kapı süsü oldu

TOGEM'de açılan geri dönüşüm kursunda 16 kadın, ev ve sokaktan getirdikleri gazete sayfalarının yanı sıra birçok atık malzemeden çanta, kapı süsü, sepet, tepsi, saat, çerezlik gibi yeni ürünler yapıyor.

Atık malzemeleri değerlendiren kadınlar, ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kurs öğreticisi Nuray İrem Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm kursuna 16 kursiyerin katıldığını söyledi.

Atık gazeteler, kapı süsü oldu

"AİLE BÜTÇESİNE KATKIDA BULUNUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesinden etkilendiklerini anlatan Yavuz, "Kağıt, cam, gazete sayfaları gibi atık ürünlere hayat verip onları tekrar hayata kazandırıyoruz. Kursiyerlerimiz çok memnun. Kadınlar hem sosyalleşiyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

Atık gazeteler, kapı süsü oldu

Atık gazeteler, kapı süsü oldu

Atık gazeteler, kapı süsü oldu

Atık gazeteler, kapı süsü oldu

Atık gazeteler, kapı süsü oldu

Adıyaman'da atık gazete sayfaları ev kadınlarının bütçesine katkı sağlıyor VİDEO

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