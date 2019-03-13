Atık malzemeleri özel tasarım ürünlere dönüştürüyor

Romanya'dan 25 yıl önce Reyhanlı'ya gelerek evlenen ve Müslümanlığı seçen 46 yaşındaki İvana Konuşmaz, Türk gelenek ve göreneklerine göre hayatını sürdürüyor.

Konuşmaz'ın, atık malzemelerden yaptığı özel tasarımlı dekoratif ürünler ise dikkat çekiyor.

ATIKLARI DEĞERLENDİRDİ

İvana Konuşmaz, çöpe giden malzemeleri kullanılabilir hale getirmek, çevredeki kötü görüntünün önüne geçmek ve doğayı korumak amacıyla, 3 yıl önce atıkları değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.

EVİNİ ATÖLYE YAPTI

Bunun için evini atölyeye çevirdiğini anlatan Konuşmaz, atık malzemeleri değerlendirmeyi sevdiğini vurguladı.

AİLE GEÇİMİNE KATKI

Konuşmaz, "Karton, kağıt, peçete, cam ve plastik şişe ile eski kıyafetlerden çeşitli figürler yapıyorum. Hazırladığım tablo, mumluk, sehpa, resim çerçevesi, ayakkabı ve avizeleri, Türkiye'nin birçok noktası ile Romanya'ya gönderdim. Bu sayede ailemin geçimine de katkı sağlıyorum." dedi.

DEĞİŞİK ESERLER YAPIYOR

Atıklardan ürün ortaya çıkarmanın kolay olmadığını belirten Konuşmaz, "Her ürün için 1-3 gün harcıyorum. Kesme, yapıştırma, boyama ve süslemeyle çeşitli desenler oluşturarak, birbirinden değişik eserler ortaya çıkarıyorum." diye konuştu.





SERGİ AÇMAK İSTİYOR

Konuşmaz, şu ana kadar 100'ün üzerinde ürün ortaya çıkardığını, ileride sergi açmayı düşündüğünü anlattı.



