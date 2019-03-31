taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık tahta parçalarını atölyede işleyerek kırsal kesimlerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve tablolar yapıyor.

AA | 31.03.2019 - 16:27..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

Hatay'da resim atölyesi bölümünde eğitim gören 150 öğrenci, tahta parçalarından otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi çeşitli oyuncaklar yaparak çocukların yüzünü güldürüyor.

Osmanlı ve yakın tarihin önemli karakterlerinin portrelerini de yakma sanatı kullanarak yapan öğrencilerin eserleri beğeni topluyor.

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın, atık tahta parçalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

ATIK TAHTALARDAN SANAT

Uygulamaya bir ay önce başladıklarını belirten Nuraydın, "Atık tahta parçalarını sanatla buluşturduk, önemli şahsiyetlerin portrelerini yapmamızın yanı sıra çocuklarımız için birbirinden değişik oyuncak ürettik. Öğrencilerimizle birlikte burada güzel bir çalışma yapıyoruz. Köy çocuklarımızın eğitici oyuncaklara kavuşmaları için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

"ÇOK MUTLUYUZ"

Öğrencilerden Emre Can Uzun da işe yaramaz tahta parçalarını değerlendirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak atölyedeki ürünleri çeşitlendireceklerini dile getirdi.

Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

OKULDA SERGİLİYORLAR

İbrahim Bayraktar ise tahta parçalarından çeşitli oyuncaklar yaptıklarını, bunlarla çocukları sevindireceklerini belirtti. Bayraktar, yakma sanatıyla yaptıkları tabloların ise okulda sergilendiğini kaydetti.

Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

121
Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

213
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

320
Hacı Sabancı oyunu kullandı

Hacı Sabancı oyunu kullandı

41
İngiliz ajansının algı operasyonu

İngiliz ajansının algı operasyonu

158
Hadise oyunu kullandı

Hadise oyunu kullandı

109
Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu karıştırdı

Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu karıştırdı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir