Atıklardan kıyafetler tasarladı, 6 milyon takipçisi oldu: Afrikalı Kalu Putik'e bakın

Plastik şişeler, eski lastikler, kablolar ve günlük hayatta çöpe atılan birçok malzeme...

Pek çok kişinin atık olarak gördüğü bu ürünler, Etiyopyalı genç Kalu Putik'in elinde dikkat çekici moda tasarımlarına dönüşüyor.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Putik, geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırladığı kıyafetleri kendine özgü sunumuyla sergiliyor.

Yaratıcı tasarımları ve enerjik videoları sayesinde dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesi edinen genç fenomen, bugün 6 milyondan fazla takipçiye sahip.

Özellikle plastik şişeler, metal parçalar, kartonlar ve kullanılmayan eşyaları kıyafet tasarımlarında değerlendiren Putik, sürdürülebilir moda konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Her paylaşımında atıkların yeniden kullanılabileceğini gösteren genç tasarımcı, çevre bilincini eğlenceli içeriklerle bir araya getiriyor.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından "geri dönüşüm modasının yıldızı" olarak nitelendirilen Kalu Putik'in videoları milyonlarca kez izleniyor.