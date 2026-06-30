Atıkları değerlendirdi, 8 bin cam şişeden 7 odalı ev inşa etti

Birçoğumuz için sahilde gördüğümüz cam şişe yığınları sadece birer çöpten ibarettir.

Ancak Brezilyalı Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly için bu şişeler, beş yıl sürecek büyük bir hayalin temel taşıydı.

2020 yılının Mayıs ayında, pandemi döneminde başlayan bu yolculuk, bugün görenleri kendine hayran bırakan 7 odalı sıra dışı bir eve dönüştü.

8 bin cam şişe topladılar

Her şey, plajlarda turizm sezonundan sonra biriken atıkları izlerken başladı. Anne ve kız, bu atıkları yok etmek yerine onları faydalı bir şeye dönüştürmeye karar verdi.

Tam 8 bin cam şişe topladılar. Ancak bir duvar örmek, sadece şişeleri üst üste dizmekten çok daha fazlasını gerektiriyordu.

İkili, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak kendi tekniklerini geliştirdi. Şişeleri sadece tabanları görünecek şekilde değil, dikey olarak bir düz, bir ters sırayla yerleştirdiler.

Bu yöntemle duvarların hem düzgün olmasını sağladılar hem de şişelerin boyun ve tabanlarındaki boy farkını dengelediler.

Tamamen geri dönüşümden yapıldı

Evin çatısını taşıyan iskelet tamamen geri kazanılmış ahşaptan yapıldı. İç bölmelerde geri dönüştürülmüş paletler, çatı kaplamasında ise diş macunu tüplerinden üretilmiş ekolojik fayanslar kullanıldı.

Şişelerin arasındaki boşluklar ise sağlamlığı artırmak için özel bir çimento ve kum karışımıyla dolduruldu. Böylece yapı, adanın sert deniz rüzgarlarına karşı oldukça dirençli hale geldi.

Güneş ışığı dikey yerleştirilen şişelerin içinden geçip içeri süzüldüğünde, evin duvarları adeta renkli bir mozaik gibi parlıyor.

Bu teknik, evin iç mekanında geleneksel beton yapılarda bulamayacağınız, huzurlu ve büyüleyici bir estetik yaratıyor.

Edna ve kızı, temel ihtiyaçları kullanarak kendi elleriyle bir yuva inşa ettiler.