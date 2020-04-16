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Atina’da öldürülen şoförün cenazesi Türkiye'ye getirildi

Manisa merkezli firmada tır şoförü olarak çalışan ve teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da uğradığı gaspta bıçaklanarak öldürülen Ali Kılınç'ın cenazesi memleketinde toprağa verildi.

İHA |
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Atina’da öldürülen şoförün cenazesi Türkiye'ye getirildi

Uzun yıllar uluslararası nakliyat firmasında tır şoförü olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası 51 yaşındaki Ali Kılınç, 9 Nisan Perşembe günü teslimat için gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da 3 kişi tarafından gasp edilip bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kılınç, otopsi yapılmak üzere Atina’da hastaneye kaldırılmıştı.

Atina’da öldürülen şoförün cenazesi Türkiye'ye getirildi

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Cinayetin meydana geldiği günden 7 gün sonra Kılınç'ın cenazesi, Türkiye’ye getirildi.

Kılınç, memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı kırsal Esenyazı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Atina’da öldürülen şoförün cenazesi Türkiye'ye getirildi

SOSYAL MESAFEYE UYULDU

Cenazede koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyum sağlandığı görüldü.

Atina’da öldürülen şoförün cenazesi Türkiye'ye getirildi

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