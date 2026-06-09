Atlas Çağlayan davasında mütalaa açıklandı

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Türkiye'nin konuştuğu dava...

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde yaşanan ve 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırıya ilişkin adli süreç yargı aşamasına taşındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Davada savcı esasa ilişkin mütaalasını açıkladı.

21 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Duruşma savcısı, iddianamede belirtilen suçlar kapsamında şüpheli E.Ç için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası cezalandırılmasını istedi.

EK CEZA DA TALEP EDİLDİ

21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep etti.

Mütaalanın açıklanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

İDDİANAMEDE BELİRTİLEN SUÇLAR

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti.

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