Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava yarın başlıyor

Türkiye'nin konuştuğu dava...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen E.Ç'yle ilgili açılan davanın ilk duruşması, yarın yapılacak.

DURUŞMA YARIN GÖRÜLECEK

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince, Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda yapılacak duruşmada, öncelikle çocuk sanığın kimlik tespitinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmasının alınması bekleniyor.

Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, E.Ç'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor.

İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.

Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede, E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN İŞLEM GÖRECEK

Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, "kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin" nitelikli hal teşkil ettiğinin altı çiziliyor.

E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın, "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.

E.Ç'nin tek eylemle birden fazla mağdura bıçak doğrultarak tehdit eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, bu kişinin silahtan sayılan bıçağı mağdurlar D.Ç, Y.O.O, T.U.A. ile R.O'ya doğrulttuğu, "Sizi vururum, hepinizi delik deşik ederim. Sizi öldürürüm." şeklinde söz ve davranışlarının mağdurlar beyanıyla uyumlu tanık beyanları doğrultusunda "zincirleme silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığı kaydediliyor.

İddianamede, E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.