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AtlasGlobal çalışanları alacaklarını bekliyor

AtlasGlobal'in iflas etmesinin ardından haklarını alamayan çalışanlar hukuk mücadelesine başladı.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 17:32..
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Uzun süredir maddi sıkıntı içerisinde olan AtlasGlobal, operasyonlarını sürdüremedi ve iflas ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" ifadelerine yer verildi.

14 Şubat'ta gelen iflas açıklamasının ardından, şirket çalışanlarının endişeli bekleyişi başladı.

Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen AtlasGlobal çalışanları, hukuk mücadelesine başladı.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Kendi aralarında Atlaszedeler Adalet Platformu'nu kuran çalışanlar, "Atlasglobal iflas sürecinde etkilenenler çalışanlar ve aileleridir. 2 bin civarı işsiz kalan çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bu sürecin yakın takipçisi olup, bu süreçteki izleyeceğimiz tüm yolları kamuoyu ile paylaşmaya devam edip ve iflas davasına müdahil olacağımızı belirtmek isteriz. Kesinlikle haklarimizi almamayi kabul etmiyoruz. Bizlere kapılarını açan, her daim yanımızda olan tüm medya ve STK kuruluşlarına ayrıca teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.

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