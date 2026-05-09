Atletico Madrid, Celta Vigo'ya kaybetti
Atletico Madrid, LaLiga'nın 35. haftasında evinde Celta Vigo'ya 1-0'lık skorla yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geride bıraktığımız hafta içinde veda eden Atletico Madrid, LaLiga'ya da yenilgiyle döndü.
GALİBİYET GOLÜ 62'DE GELDİ
Karşılaşmada Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golü 62. dakikada Borja Iglesias attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 63 puanda kaldı. Celta Vigo, 50 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Atletico Madrid, Osasuna deplasmanına gidecek. Celta Vigo, sahasında Levante'yi ağırlayacak.
