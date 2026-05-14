ATM şifreleri neden 4 haneli: İşte cevabı

Dijital dünyada güvenlik önlemleri her geçen gün daha karmaşık hale gelirken, ATM’lerde kullanılan dört haneli PIN sistemi hala varlığını sürdürüyor.

Uzmanlar en az 12 karakterli, karmaşık kombinasyonlar ve biyometrik doğrulamalar önerirken; milyarlarca dolarlık finans sistemi hala sadece 10 bin ihtimalli 4 haneli PIN kodlarına emanet.

Akıllı telefonların bile "yetersiz" bulduğu bu sistemin neden hala dünya standardı olduğunu hiç düşündünüz mü?

NEDEN 4 HANE?

ATM'nin mucidi olarak kabul edilen İskoç mühendis John Shepherd-Barron, 1960'ların ortasında bu sistemi ilk tasarladığında, şifrelerin (PIN) aslında 6 haneli olmasını planlamıştı. Barron, 6 hanenin güvenlik açısından çok daha sağlam olduğunu düşünüyordu.

Ancak Barron, fikrini test etmek için eve gidip eşi Caroline ile bu konuyu konuştu. Eşi Caroline, 6 haneli rakam dizilerini hatırlamakta zorlandığını, en fazla 4 rakamı akılda tutabildiğini söyledi.

Hatta Caroline'in kocasına şu meşhur cümleyi kurduğu söylenir:

"Mutfak masasında otururken 6 rakamı hatırlamaya çalıştım ama sadece 4 tanesini unutmadan aklımda tutabildim."

Bunun üzerine Shepherd-Barron, insanların bankamatik önünde şifrelerini unutup mağdur olmaması için güvenlikten biraz ödün vererek dünya standardını 4 hane olarak belirledi.