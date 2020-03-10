ATM'ye kurulan papağanla hesapları kopyalıyorlar

Banka ATM'leri dolandırıcıların adeta yuvası oldu.

Kurdukları düzenekle, vatandaşların hesaplarını kopyalayan hırsızlar, bu şekilde binlerce lira hesaplarına aktarıyorlar.

Bir bankada çalışan iki görevli, dolandırıcılar tarafından kurulan bu düzeneklerden birini ifşa etti.

'PAPAĞAN'LI DOLANDIRICILIK

Para çekme haznesine “Papağan" denilen kopyalama aleti ve gizli kamera yerleştirildiği görülürken, bu sistemle ATM'ye sokulan kartın şifresinin öğrenildiği aktarıldı.

ATM cihazına yerleştirilen Papağan ağzı denilen düzenek İZLE

ŞİFREYİ GİZLEYEREK TUŞLAYIN

Yetkililer vatandaşa önlem için para çekerken "şifrenizi gizleyerek tuşlayın" diyor. Bunun içinde bir elinizle ATM'yi tuşlarken diğer elinizle de perdeleme yapmanız gerekiyor.