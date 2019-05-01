AT&T, 5G ağında 2 Gbps hıza ulaşmayı başardı

Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan AT&T, 5G ağında 2 Gbps hıza ulaşmayı başaran ilk şirket oldu.

Şirket, Atalanta'da bulunan ticari bir 5G operatör ağında, Netgear Nighthawk 5G mobil yönlendiricisi kullanarak 2 Gpbs hıza ulaştı ve rekor kırdı.

Eğer 2 Gpbs internet hızı gelecekte de 5G ağlarında kullanılabilirse, kullanıcılar 2 saatlik HD kalitesindeki bir filmi sadece 10 saniyede indirebilecek. Ancak birçok uzmana göre 5G ağları için mobil operatörlerin 2 Gpbs hızına çıkması ve bu hızın kullanıcılara sunulması pek mümkün görünmüyor.

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