ATV'nin Kuruluş Orhan dizisi yayın akışından çıkarıldı: İşte sebebi
Çarşamba akşamlarına damga vuran dizinin bugünkü akıbeti belli oldu. 13 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanması planlanan yeni bölüm, yayın akışından çıkarıldı.
Burak Özçivit'ten devraldığı bayrağı Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz gibi iddialı isimlerle sürdüren Kuruluş Orhan dizisinde sular durulmuyor.
Geçtiğimiz günlerde final yapacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen dizinin bu akşamki yayını da son dakika kararıyla iptal edildi.
Heyecanla ekran başına geçmeye hazırlanan izleyiciler, peş peşe gelen bu kararların ardından yapımın neden yayınlanmadığını sorgulamaya başladı.
KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM NEDEN YOK?
Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan yapımın yerine, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin yayınlanacağı açıklandı.
Dizinin yayın saatinde, ATV’nin yayın haklarına sahip olduğu Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana gelecek.